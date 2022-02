Scoperti con 6.300 ricci di mare: tre sub multati dalla Guardia costiera (Di sabato 12 febbraio 2022) Follonica (Grosseto), 12 febbraio 2022 - Prosegue l'attività della capitaneria di porto - Guardia costiera , volta al contrasto della pesca illegale. La notte scorsa i militari di Piombino ( Livorno) ... Leggi su lanazione (Di sabato 12 febbraio 2022) Follonica (Grosseto), 12 febbraio 2022 - Prosegue l'attività della capitaneria di porto -, volta al contrasto della pesca illegale. La notte scorsa i militari di Piombino ( Livorno) ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Al lavoro perché il governo si occupi del caro-bollette con un Dl sostanzioso da almeno 5 miliardi. La pr… - NazioneGrosseto : Scoperti con 6.300 ricci di mare: tre sub multati dalla Guardia costiera - PrvaZylm : Inventano notizie su #Russia e #Ucraina con tanto di foto (ma di sei mesi fa) Naturalmente cancellano i tweet quan… - tuscolo : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Al lavoro perché il governo si occupi del caro-bollette con un Dl sostanzioso da almeno 5 miliardi. La pross… - Cron_Silenzio : RT @mediainaf: Si estendono fino a 150 anni luce, sono in coppie o in gruppi e spesso equidistanti l’uno dall’altro come le corde di un’arp… -