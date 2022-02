Santonocito (Fdi): il Pd sconfessa Zingaretti su Parco Teulada (Di domenica 13 febbraio 2022) I Municipio: Santonocito (Fdi), in Regione Lazio il Pd sconfessa Zingaretti su Parco Teulada – “La vicenda del Parco Teulada è la fotografia di un Partito Democratico che in regione Lazio e nella Capitale sembra parlare due lingue diverse. Lo dimostra il voto di giovedì in consiglio regionale su una mozione presentata dal Pd per bloccare il progetto di cementificazione del Parco Teulada, fortemente appoggiato dal presidente Nicola Zingaretti e non osteggiato dall’allora presidente Sabrina Alfonsi, oggi assessore nella giunta Gualtieri”. Così in una nota Lorenzo Santonocito (nella foto), capogruppo di Fdi nel I Municipio. “Quella di Parco Teulada, come abbiamo ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 febbraio 2022) I Municipio:(Fdi), in Regione Lazio il Pdsu– “La vicenda delè la fotografia di un Partito Democratico che in regione Lazio e nella Capitale sembra parlare due lingue diverse. Lo dimostra il voto di giovedì in consiglio regionale su una mozione presentata dal Pd per bloccare il progetto di cementificazione del, fortemente appoggiato dal presidente Nicolae non osteggiato dall’allora presidente Sabrina Alfonsi, oggi assessore nella giunta Gualtieri”. Così in una nota Lorenzo(nella foto), capogruppo di Fdi nel I Municipio. “Quella di, come abbiamo ...

PoliticaNewsNow : Roma, Santonocito (Fdi): 'In Regione Lazio il Pd sconfessa Zingaretti su Parco Teulada' - agoralazio : I Municipio: Santonocito (Fdi), in Regione Lazio il Pd sconfessa Zingaretti su Parco Teulada - LavoroLazio_com : I Municipio, Santonocito (Fdi): 'In Regione Lazio il Pd sconfessa Zingaretti su Parco Teulada' 'La vicenda del Par… -