Advertising

esports247_it : NA VCT Challengers One, è subito Cloud9: 2-0 contro 100 Thieves - DeugemoTwo : RT @AgentsRangeIT: Seguite i #VCTEMEA #Challengers di #VALORANT in compagnia dei #watchparty ufficiali! @griguaj @SparkeRcs @im_sfal #… - LamellaBros : RT @AgentsRangeIT: Seguite i #VCTEMEA #Challengers di #VALORANT in compagnia dei #watchparty ufficiali! @griguaj @SparkeRcs @im_sfal #… - SparkeRcs : RT @AgentsRangeIT: Seguite i #VCTEMEA #Challengers di #VALORANT in compagnia dei #watchparty ufficiali! @griguaj @SparkeRcs @im_sfal #… - im_sfal : RT @AgentsRangeIT: Seguite i #VCTEMEA #Challengers di #VALORANT in compagnia dei #watchparty ufficiali! @griguaj @SparkeRcs @im_sfal #… -

Ultime Notizie dalla rete : VCT Challengers

ESports Web

... l'espanzione dei Game Changers , l'innovazione del format dei, l'inserimento di eventi offseason organizzati da organizzazioni third - party e molto altro. La premessa del2022 ...... l'espanzione dei Game Changers , l'innovazione del format dei, l'inserimento di eventi offseason organizzati da organizzazioni third - party e molto altro. La premessa del2022 ...The new-look Bren Esports kept its former players winless through two games in the VCT 2022 Challengers PH following its dominant 2-0 sweep of Team Secret in the Group A action on Saturday, Feb. 12.Naos Esports hasn’t dropped a single map so far in the VCT 2022 Challengers PH following another 2-0 sweep victory, this time against Zeal Esports in the Group B action on Saturday, Feb. 12. Photo ...