LIVE MotoGP | Test Mandalika 2022 in DIRETTA | day-3 in tempo reale

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca prima giornata – Cronaca seconda giornata Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata deicollettivi ufficiali pre-stagionali della, in Indonesia, verso il round inaugurale del Motomondialeche si svolgerà a Losail dal 4 al 6 marzo. Quest’oggi team e piloti torneranno in azione per la terza ed ultima sessione prima che ipre-stagionali vadano in archivio. I top rider della griglia saranno di nuovo protagonisti dalle ore 2.00 alle ore 10.00 italiane, per le ultime 8 ore intense di lavoro sulla nuova pista di. Si parte alle ore 2.00 della notte italiana per l’inizio della terza e ultima ...