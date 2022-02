LIVE Italia-Russia curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: azzurri già all’ultima spiaggia (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Russia, match valido per il torneo di curling maschile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri tornano sul ghiaccio del National Acquatic Center per raddrizzare in modo netto il tiro del loro cammino nella rassegna a cinque cerchi, in questo momento contrassegnato da tre sconfitte su tre partite giocate. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simon Gonin, infatti, hanno dovuto cedere il passo nei primi tre incontro alla Gran Bretagna, alla Svezia e alla Cina. Un inizio complicatissimo e, soprattutto, non previsto, specie dopo l’adrenalina data dal trionfo nel doppio misto. Gli ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale di, match valido per il torneo dimaschile delleInvernali di Pechino. Glitornano sul ghiaccio del National Acquatic Center per raddrizzare in modo netto il tiro del loro cammino nella rassegna a cinque cerchi, in questo momento contrassegnato da tre sconfitte su tre partite giocate. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simon Gonin, infatti, hanno dovuto cedere il passo nei primi tre incontro alla Gran Bretagna, alla Svezia e alla Cina. Un inizio complicatissimo e, soprattutto, non previsto, specie dopo l’adrenalina data dal trionfo nel doppio misto. Gli ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Il nostro lavoro è più controllato in Italia. I diritti umani sono più rispettati. Grazie alla mia esperienza a… - Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Il racconto della vittoria nerazzurra sulla Roma in #CoppaItaliaFrecciarossa ?? - Emergenza24 : [13.02-00:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - _hab1t91 : RT @vg0ldenxx: Sta sera il mio pensiero va a Beppe che durante l' away from home festival fece la live su instagram ma ci abbandonò al fine… -