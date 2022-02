Le scuole chiedono l’uso del Vestuti. Dal Comune nessuna risposta (Di sabato 12 febbraio 2022) di Monica De Santis L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti.?Argomento questo già trattato ed affrontato più e più volte. Le scuole si sono dovute riorganizzare, per garantire il distanziamento agli alunni, occupando tutti gli spazi a loro disposizione, laboratori e palestre comprese. Ed è proprio per questo motivo, per l’occupazione delle palestre, oramai trasforte in aula in molti istituti scolastici, che alcuni dirigenti scolastici tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre hanno inviato una richiesta agli uffici comunali competenti per chiedere l’utilizzo delle palestre e degli spazi dello Stadio Vestuti. Richieste che sono state prima rinviate a causa delle elezioni, poi a causa delle vicende giudiziarie che hanno travolto l’amministrazione comunale, poi si è dovuto attendere l’insediamento ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 12 febbraio 2022) di Monica De Santis L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti.?Argomento questo già trattato ed affrontato più e più volte. Lesi sono dovute riorganizzare, per garantire il distanziamento agli alunni, occupando tutti gli spazi a loro disposizione, laboratori e palestre comprese. Ed è proprio per questo motivo, per l’occupazione delle palestre, oramai trasforte in aula in molti istituti scolastici, che alcuni dirigenti scolastici tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre hanno inviato una richiesta agli uffici comunali competenti per chiedere l’utilizzo delle palestre e degli spazi dello Stadio. Richieste che sono state prima rinviate a causa delle elezioni, poi a causa delle vicende giudiziarie che hanno travolto l’amministrazione comunale, poi si è dovuto attendere l’insediamento ...

