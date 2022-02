La ridicola accusa ad Adele: si dichiara 'orgogliosa di essere donna' e le danno della transfobica (Di sabato 12 febbraio 2022) Le scuri di Internet ultimamente sembrano andare un po' alla cieca. Colpiscono grossolanamente, cieche e furibonde contro chiunque, anche di poco, esca dal seminato delle nuove regole sulla ... Leggi su globalist (Di sabato 12 febbraio 2022) Le scuri di Internet ultimamente sembrano andare un po' alla cieca. Colpiscono grossolanamente, cieche e furibonde contro chiunque, anche di poco, esca dal seminato delle nuove regole sulla ...

Advertising

globalistIT : Però dovrebbe esserci un limite anche alle scemenze... - marctoma : @SkyTG24 Non so se definirla ridicola o stupida come accusa. Probabilmente, chi sostiene che lei abbia in qualche m… - samilsocialista : RT @busettodavide: La propaganda occidentale contro la #Cina diventa sempre più martellante ma allo stesso tempo sempre più ridicola, almen… - gianny0162 : RT @busettodavide: La propaganda occidentale contro la #Cina diventa sempre più martellante ma allo stesso tempo sempre più ridicola, almen… - simoventurini1 : RT @busettodavide: La propaganda occidentale contro la #Cina diventa sempre più martellante ma allo stesso tempo sempre più ridicola, almen… -

Ultime Notizie dalla rete : ridicola accusa La ridicola accusa ad Adele: si dichiara 'orgogliosa di essere donna' e le danno della transfobica Le scuri di Internet ultimamente sembrano andare un po' alla cieca. Colpiscono grossolanamente, cieche e furibonde contro chiunque, anche di poco, esca dal seminato delle nuove regole sulla ...

Meno male che Renzi c'è! Davanti a questa accusa minuscola, i PM di Firenze hanno speso centinaia di migliaia di euro senza ... punito con una pena ridicola e meno male che la legge è uguale per tutti. Il procuratore aggiunto ...

La ridicola accusa ad Adele: si dichiara ‘orgogliosa di essere donna’ e le danno della transfobica Globalist.it La ridicola accusa ad Adele: si dichiara 'orgogliosa di essere donna' e le danno della transfobica Dynamic 1 Le accuse di transfobia non hanno tardato ad arrivare. Lo scrivono i tabloid britannici, ma la polemica si è allargata un po’ ovunque in Europa e non solo, con gli attivisti sul piede di ...

Meno male che Renzi c'è! Davanti a questa accusa minuscola, i PM di Firenze hanno ... punito con una pena ridicola e meno male che la legge è uguale per tutti. Il procuratore aggiunto Turco ha da anni una partita aperta ...

Le scuri di Internet ultimamente sembrano andare un po' alla cieca. Colpiscono grossolanamente, cieche e furibonde contro chiunque, anche di poco, esca dal seminato delle nuove regole sulla ...Davanti a questaminuscola, i PM di Firenze hanno speso centinaia di migliaia di euro senza ... punito con una penae meno male che la legge è uguale per tutti. Il procuratore aggiunto ...Dynamic 1 Le accuse di transfobia non hanno tardato ad arrivare. Lo scrivono i tabloid britannici, ma la polemica si è allargata un po’ ovunque in Europa e non solo, con gli attivisti sul piede di ...Davanti a questa accusa minuscola, i PM di Firenze hanno ... punito con una pena ridicola e meno male che la legge è uguale per tutti. Il procuratore aggiunto Turco ha da anni una partita aperta ...