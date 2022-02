Inter, Brozovic ammonito con il Napoli: salta il Sassuolo (Di sabato 12 febbraio 2022) . Il centrocampista croato indisponibile nella prossima partita A causa delle proteste nei confronti dell’arbitro Doveri, il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic è stato ammonito al 60?. Già diffidato, il croato salterà per squalifica la prossima gara di campionato dell’Inter, che si dispiterà a San Siro contro il Sassuolo domenica prossima alle ore 18. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) . Il centrocampista croato indisponibile nella prossima partita A causa delle proteste nei confronti dell’arbitro Doveri, il centrocampista nerazzurro Marceloè statoal 60?. Già diffidato, il croato salterà per squalifica la prossima gara di campionato dell’, che si dispiterà a San Siro contro ildomenica prossima alle ore 18. L'articolo proviene da Calcio News 24.

