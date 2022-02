I 5 migliori riff di Ray Manzarek dei Doors | da Light My Fire a Riders On The Storm

Leggi su optimagazine

(Di sabato 12 febbraio 2022) Neidi Rayc’è tutta l’essenza dei, che non era certo peculiare in Jim Morrison. Non si sovverte, qui, il Re Lucertola, ma nel dare a Cesare ciò che è di Cesare rendiamo giustizia a un artista completo e geniale, capace di inventare suoni e combinazioni, maestro di un genere nonché vera e propria autorità nella psichedelia. Dei, del resto, c’è da dire che gli strumentisti hanno più volte rischiato di subire l’ombra di Jim, ma il loro potere creativo ha sempre ovviato al problema: John Densmore ha jazzato in pieno vigore beat, Robby Krieger ha trasformato il flamenco in un trip infinito. Rayha trasformato sogni e incubi in suoni.My(1967) Possiamo prescindere daMy ...