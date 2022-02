Grillo sconsolato | Mi usano come un condom

(Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo il via libera di Beppe, Giuseppe Conte è al lavoro sul ricorso da presentare al Tribunale di Napoli con l'obiettivo di recuperare la leadership del Movimento. La carta in mano all'ex ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Sempre ironico, davanti alle telecamere, uscendo dall'Hotel Parco dei Principi di Roma: "Mi usano un po' come condom per la protezione del Movimento". Ma questa intesa rischia di non essere a ...... spesso tornava la sera a casa: "Anche oggi ho fatto il solito titolo: "Scoppiano le ... E infatti a benedirla è uscito Beppe, ovviamente in asse con Giuseppe Conte: "Benvenuta signora ...Dopo il via libera di Beppe Grillo (nella foto), Giuseppe Conte è al lavoro sul ricorso da presentare al Tribunale di Napoli con l’obiettivo di recuperare la leadership del Movimento. La carta in mano ...