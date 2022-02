Green Pass falsi dopo una vaccinazione mai avvenuta, un medico ai domiciliari (Di sabato 12 febbraio 2022) Avrebbe finto di vaccinare le persone consentendogli di avere il Green Pass. Arriva dalle Marche un'altra storia che si accoda alle diverse che, negli ultimi mesi, sono venute fuori in relazione alla campagna vaccinale e all'entrare in possesso della certificazione verde. Ai domiciliari con diverse accuse Per un medico di Ascoli Piceno, stando a quanto riporta Repubblica.it, sono scattati i domiciliari. Le accuse sono: falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, peculato e truffa allo Stato. L'operazione è stata condotta dagli uomini dei Nas di Ancona che, unitamente ai militari dell'Arma dei Carabinieri di Ascoli Piceno, hanno dato esecuzione ad un provvedimento disposto dal Gip, in seguito ad un'attività investigativa condotto dalla procura ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 12 febbraio 2022) Avrebbe finto di vaccinare le persone consentendogli di avere il. Arriva dalle Marche un'altra storia che si accoda alle diverse che, negli ultimi mesi, sono venute fuori in relazione alla campagna vaccinale e all'entrare in possesso della certificazione verde. Aicon diverse accuse Per undi Ascoli Piceno, stando a quanto riporta Repubblica.it, sono scattati i. Le accuse sono:tà ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, peculato e truffa allo Stato. L'operazione è stata condotta dagli uomini dei Nas di Ancona che, unitamente ai militari dell'Arma dei Carabinieri di Ascoli Piceno, hanno dato esecuzione ad un provvedimento disposto dal Gip, in seguito ad un'attività investigativa condotto dalla procura ...

