Covid, Iss: casi stabili a scuola al 31%, diminuisce incidenza tra i 16-19enni, tra 5-11enni 45% dei contagi. Ecdc: "La pandemia non è finita, Omicron non sarà l'ultima variante" (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel report esteso dell'Istituto superiore di sanità si evidenzia "un andamento in decrescita in tutte le fasce di età 0-19 anni del tasso di ospedalizzazione". La mortalità per i non vaccinati è 23 volte più alta di chi ha fatto la dose booster. Andrea Ammon, direttrice del... Leggi su repubblica (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel report esteso dell'Istituto superiore di sanità si evidenzia "un andamento in decrescita in tutte le fasce di età 0-19 anni del tasso di ospedalizzazione". La mortalità per i non vaccinati è 23 volte più alta di chi ha fatto la dose booster. Andrea Ammon, direttrice del...

