Chiariello: “A fine anno via sia Ospina che Meret, vi dico chi può prendere il Napoli” (Di sabato 12 febbraio 2022) Il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, ha commentato nel corso del programma “Campania Sport” la situazione dei portieri del Napoli, Meret e Ospina. Ecco quanto evidenziato: “Ho una convinzione, a fine anno il Napoli cambierà entrambi i portieri. Ospina ha le lusinghe di Ancelotti al Real Madrid, mentre Meret avrebbe bisogno di un nuovo progetto per rilanciarsi da titolare. Non escludo, quindi, che il club, qualora non puntasse più su Meret, possa tornare sul mercato dei portieri in estate. Cragno Cagliari Cragno al Napoli: la previsione di mercato Uno dei possibili obiettivi del Napoli potrebbe essere Alessio Cragno del Cagliari. È un portiere fortissimo che ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 12 febbraio 2022) Il giornalista di Canale 21, Umberto, ha commentato nel corso del programma “Campania Sport” la situazione dei portieri del. Ecco quanto evidenziato: “Ho una convinzione, ailcambierà entrambi i portieri.ha le lusinghe di Ancelotti al Real Madrid, mentreavrebbe bisogno di un nuovo progetto per rilanciarsi da titolare. Non escludo, quindi, che il club, qualora non puntasse più su, possa tornare sul mercato dei portieri in estate. Cragno Cagliari Cragno al: la previsione di mercato Uno dei possibili obiettivi delpotrebbe essere Alessio Cragno del Cagliari. È un portiere fortissimo che ...

Advertising

sscalcionapoli1 : L’editoriale di Chiariello: “Pari che tiene il Napoli in corsa, la fine del sogno è scongiurata”… - tuttonapoli : VIDEO - L'editoriale di Chiariello: “Pari che tiene il Napoli in corsa, la fine del sogno è stato scongiurato” - allgoalsnapoli : VIDEO - Napoli-Inter 1-1 12/2/22 L'editoriale di Umberto Chiariello: 'Pari che tiene il Napoli in corsa, la fine de… - Chiariello_CS : RT @tuttonapoli: Svolta nel calcio italiano: a marzo stadi al 100%. Fino a fine mese possibile step fino al 75% - rsimonetti57 : @Roblib63 @Chiariello_CS Questi Non rappresentano i tifosi del Napoli, credo sia un mix di problemi e nuove comodit… -