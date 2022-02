Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Thiago Motta 'Italiano bravo, un grande Spezia contro la Viola' - sportface2016 : #Spezia-#Fiorentina, #ThiagoMotta: “Rispetto per #Italiano. Daremo il massimo per fare bene” - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Thiago Motta: 'Fiorentina? Sono convinto che faremo una grande partita' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Thiago Motta: 'Fiorentina? Sono convinto che faremo una grande partita' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Thiago Motta: 'Fiorentina? Sono convinto che faremo una grande partita' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Thiago

... "Noi giocheremo come sempre, ogni partita è una storia diversa, e cercheremo di sfruttare quei momenti che saranno a nostro favore e di limitare i loro punti forti - ha sottolineatoMotta - . ...Il tecnico dello Spezia,Motta, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di lunedì contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: 'Il risultato dell'andata è stato negativo, ma se rivediamo la partita siamo ...Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina: "I tifosi ci aiuteranno? Assolutamente sì, tutte le volte che ...All’antivigilia del match di campionato contro la Fiorentina mister Thiago Motta ha tenuto la consueta conferenza stampa: “All’andata contro la Fiorentina siamo rimasti in partita fino alla fine del ...