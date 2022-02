Very Mobile: cresce la rete di vendita (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – Very Mobile, l’operatore telefonico semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., allarga la propria rete di vendita e introduce nuovi canali di distribuzione. Le sim Very Mobile ora possono essere acquistate, infatti, non solo nei negozi Very ma anche in quelli di elettronica Unieuro e Trony, nei supermercati Esselunga, Pam Panorama, Penny Market e Despar Centro Sud, nelle Librerie Feltrinelli e nei Mondadori Store aderenti e nei negozi di fai da te Brico io. In questi nuovi punti vendita Very Mobile propone una interessante novità di acquisto semplificato, sviluppata insieme ad epay, il principale fornitore di soluzioni prepagate e unico distributore autorizzato di ricariche nel canale Retail in ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA –, l’operatore telefonico semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., allarga la propriadie introduce nuovi canali di distribuzione. Le simora possono essere acquistate, infatti, non solo nei negozima anche in quelli di elettronica Unieuro e Trony, nei supermercati Esselunga, Pam Panorama, Penny Market e Despar Centro Sud, nelle Librerie Feltrinelli e nei Mondadori Store aderenti e nei negozi di fai da te Brico io. In questi nuovi puntipropone una interessante novità di acquisto semplificato, sviluppata insieme ad epay, il principale fornitore di soluzioni prepagate e unico distributore autorizzato di ricariche nel canale Retail in ...

