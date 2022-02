Veloccia | sì a centro direzionale Tiburtina | ma diverso da M5S

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – “Con Fs sistemi urbani (Gruppo Fs) abbiamo riavviato il ragionamento sul piano di assetto della, così come delle altre stazioni, appena ci siamo insediati. Allo studio c’è un’ipotesi di modifica importante rispetto a quanto era stato presentato l’anno scorso, che era una proposta preliminare e che non aveva ancora tutti gli studi a supporto.” “Quella prima ipotesi proponeva, comunque, una strategia che era quella di una densificazione dell’area della stazione, con un nuovo skyline che quel masterplan immaginava come una specie di fronte che sembrava quasi voler prolungare dall’altra parte della stazione l’edificio di Bnl. Dal punto di vista strategico la filosofia della densificazione è condividibile e giusta”. Così l’assessore capitolino all’Urbanistica, Maurizio, nel corso di un’intervista in ...