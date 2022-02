Uomini e Donne notizie, la dama Pinuccia senza Green Pass: ecco cos’è successo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pinuccia, è una delle dame di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. E’ un’ arzilla signora di 80 anni, vive a Vigevano e nel programma ha conosciuto Alessandro: tra i due c’è una bella complicità e da un’iniziale amicizia ora sembrerebbe essere scattata la ‘scintilla’. Insomma, tutto procede bene, ma Pinuccia ha dovuto fare i conti con una disavventura, che ha raccontato a Maria De Filippi pochi giorni fa. E che nulla ha a che vedere con il suo cavaliere. View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Pinuccia di Uomini e Donne senza Green Pass: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022), è una delle dame di, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. E’ un’ arzilla signora di 80 anni, vive a Vigevano e nel programma ha conosciuto Alessandro: tra i due c’è una bella complicità e da un’iniziale amicizia ora sembrerebbe essere scattata la ‘scintilla’. Insomma, tutto procede bene, maha dovuto fare i conti con una disavventura, che ha raccontato a Maria De Filippi pochi giorni fa. E che nulla ha a che vedere con il suo cavaliere. View this post on Instagram A post shared by(@di: ...

