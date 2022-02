Torino-Venezia, le scelte di Zanetti: chi gioca tra Okereke, Nani, Henry e Nsame (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News L'attacco di Torino dopo l'addio di Belotti: Okereke, Nani, Henry e Nsame in ballottaggio titolari? Gli attacchi di Venezia si arricchirono in questo periodo. Zanetti entrerà in gara verso la salvezza con più giocatori, ma soprattutto maggiore qualità: in tal senso l'arrivo di Nani e Nsam potrebbe rivelarsi molto importante. Salvarsi non è facile, anche per via delle avversarie: Spezia e Cagliari sono state veloci nell'avanzare, ma anche Genoa e Sampdoria sono partite calde a Venezia dopo le sostituzioni in panchina, ma Sa Nettie potrà fare affidamento su tutti in attacco. rispetto. L'unica certezza nel match contro i granata sembra essere Aramu: il numero 10, nato a Ciriè, in provincia di ... Leggi su goalnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News L'attacco didopo l'addio di Belotti:in ballottaggio titolari? Gli attacchi disi arricchirono in questo periodo.entrerà in gara verso la salvezza con piùtori, ma soprattutto maggiore qualità: in tal senso l'arrivo die Nsam potrebbe rivelarsi molto importante. Salvarsi non è facile, anche per via delle avversarie: Spezia e Cagliari sono state veloci nell'avanzare, ma anche Genoa e Sampdoria sono partite calde adopo le sostituzioni in panchina, ma Sa Nettie potrà fare affidamento su tutti in attacco. rispetto. L'unica certezza nel match contro i granata sembra essere Aramu: il numero 10, nato a Ciriè, in provincia di ...

Advertising

sportface2016 : #UdineseTorino, incredibile episodio: #Buongiorno si toglie la maglia e chiede il giallo prima di uscire per saltar… - FilippoRubu00 : @ProfidiAndrea @GruppoEsperti Uno in porta tra: ??Terracciano Spezia-FIORENTINA ??Milinkovic TORINO-Venezia Uno i… - sehvabbe : @AndreCardi Lazio-Bologna 2-2 Napoli-Inter 2-1 Torino - Venezia 3-1 Milan -Samp 3-1 Empoli -Cagliari 2-2 Genoa -Sal… - Toro_News : ??| PROBABILI FORMAZIONI Le probabili formazioni di #TorinoVenezia: #MilinkovicSavic verso la conferma. #Linetty s… - telodogratis : Torino-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming -