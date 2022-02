Toghe in politica e Csm, una riforma-topolino firmata Cartabia. Non ci restano che i referendum (Di venerdì 11 febbraio 2022) È ancora presto per dire che la riforma del Csm è fatta. Certo, il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il testo predisposto dal ministro Marta Cartabia, ma qualche tizzone acceso brucia ancora sotto la cenere. Diversamente, nella conferenza stampa congiunta (oltre alla Guardasigilli, c’era anche il ministro dell’Economia Daniele Franco), Draghi non avrebbe accennato a «differenze di vedute» all’interno della maggioranza. Né avrebbe perentoriamente escluso con tanto anticipo «tentativi di imporre la fiducia». Segno che il travaglio in maggioranza è stato tutt’altro che indolore. Il tema della riforma del Csm, si sa, è altamente divisivo. Tanto più ora che i 5Stelle non vedono l’ora di brandire la clava del manettarismo per tentare di recuperare il perduto appeal. Cartabia e Draghi: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) È ancora presto per dire che ladel Csm è fatta. Certo, il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il testo predisposto dal ministro Marta, ma qualche tizzone acceso brucia ancora sotto la cenere. Diversamente, nella conferenza stampa congiunta (oltre alla Guardasigilli, c’era anche il ministro dell’Economia Daniele Franco), Draghi non avrebbe accennato a «differenze di vedute» all’interno della maggioranza. Né avrebbe perentoriamente escluso con tanto anticipo «tentativi di imporre la fiducia». Segno che il travaglio in maggioranza è stato tutt’altro che indolore. Il tema delladel Csm, si sa, è altamente divisivo. Tanto più ora che i 5Stelle non vedono l’ora di brandire la clava del manettarismo per tentare di recuperare il perduto appeal.e Draghi: ...

