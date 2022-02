THE ADAM PROJECT: Ryan Reynolds nel primo teaser trailer (Di venerdì 11 febbraio 2022) Netflix ha pubblicato il primo trailer di “The ADAM PROJECT”, un nuovo film d’azione fantascientifico con Reynolds e diretto da Shawn Levy (“Stranger Things”, “Free Guy”). Di cosa parla “The ADAM PROJECT”? Il film è interpretato da Reynolds nei panni di ADAM Reed, un pilota di jet da combattimento del futuro. Dopo che un incidente lo fa viaggiare nel tempo, finisce nel 2022, quando era un ragazzo di 12 anni (interpretato da Walker Scobell) che lottava a scuola dopo l’apparente scomparsa del padre (interpretato da Mark Ruffalo). Jennifer Garner interpreta la madre di ADAM e il cast è completato da Catherine Keener, Zoe Saldana e Alex Mallari Jr. “The ADAM PROJECT”: il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Netflix ha pubblicato ildi “The”, un nuovo film d’azione fantascientifico cone diretto da Shawn Levy (“Stranger Things”, “Free Guy”). Di cosa parla “The”? Il film è interpretato danei panni diReed, un pilota di jet da combattimento del futuro. Dopo che un incidente lo fa viaggiare nel tempo, finisce nel 2022, quando era un ragazzo di 12 anni (interpretato da Walker Scobell) che lottava a scuola dopo l’apparente scomparsa del padre (interpretato da Mark Ruffalo). Jennifer Garner interpreta la madre die il cast è completato da Catherine Keener, Zoe Saldana e Alex Mallari Jr. “The”: il ...

Advertising

cineblogit : Black Adam: nuovo video, poster cinese e tutte le anticipazioni sul film DC con The Rock - ValeDianaPrince : RT @NetflixIT: Cosa diresti al te bambino se potessi tornare indietro nel tempo? (investire in NFT non vale) Scoprilo l’11 marzo in The Ada… - JustNerd_IT : The Adam Project: Ryan Reynolds viaggia nel tempo nel primo trailer italiano del film #Netflix - Leggi l'articolo c… - Ash71Pietro : Black Adam: nuovo video, poster cinese e tutte le anticipazioni sul film DC con The Rock - Ash71Pietro : The Adam Project: trailer italiano, nuovo poster e tutte le anticipazioni sul film Netflix con Ryan Reynolds… -

Ultime Notizie dalla rete : THE ADAM The White Lotus: Theo James e Meghann Fahy tra le nuove aggiunte al cast della stagione 2 ... La trama della seconda stagione Come la prima stagione, anche la seconda stagione di The White ... Murray Abraham , Michael Imperioli e Adam DiMarco che saranno tre membri della famiglia Di Grasso, Tom ...

The Adam Project, il teaser del film con Ryan Reynolds I viaggi nel tempo esistono. Questa è la premessa di The Adam Project , il nuovo film di Shawn Levy con Ryan Reynolds impegnato nella missione di salvare il suo destino e quello del resto del mondo. Il titolo, un film Netflix, sarà disponibile in ...

The Adam Project : online il teaser trailer Project Nerd Adam Driver sarà Enzo Ferrari nel nuovo film di Michael Mann Dopo anni si concretizza il progetto del regista Micheal Mann, con un film su Enzo Ferrari, che sarà interpretato da Adam Driver come protagonista. Le riprese del film inizieranno in primavera in ...

Adam Driver sarà Enzo Ferrari nel film di Michael Mann Adam Driver interpreterà Enzo Ferrari nel film di Michael Mann tratto dal libro del 1991 di Brock Yates, Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races. Secondo quanto riporta Variety, il protagonista di ...

... La trama della seconda stagione Come la prima stagione, anche la seconda stagione diWhite ... Murray Abraham , Michael Imperioli eDiMarco che saranno tre membri della famiglia Di Grasso, Tom ...I viaggi nel tempo esistono. Questa è la premessa diProject , il nuovo film di Shawn Levy con Ryan Reynolds impegnato nella missione di salvare il suo destino e quello del resto del mondo. Il titolo, un film Netflix, sarà disponibile in ...Dopo anni si concretizza il progetto del regista Micheal Mann, con un film su Enzo Ferrari, che sarà interpretato da Adam Driver come protagonista. Le riprese del film inizieranno in primavera in ...Adam Driver interpreterà Enzo Ferrari nel film di Michael Mann tratto dal libro del 1991 di Brock Yates, Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races. Secondo quanto riporta Variety, il protagonista di ...