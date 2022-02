Supergigante olimpico deludente | Brignone settima | “Ho dato tutto ma non è stato abbastanza”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Pechino – Lara Gut-Behrami ha vinto la medaglia d’oro nelfemminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. A Yanqing, la ticinese può così coronare la sua carriera conquistando l’unico titolo che mancava al suo palmares, prendendo la sua seconda medaglia in questi Giochi e la terza in carriera nella rassegna a Cinque cerchi. Gut-Behrami ha interpretato al meglio il tracciato della pista “Rock” in particolare nel tratto più alto tra i due salti principali, risultando anche molto veloce nei tratti di scorrimento per chiudere col tempo di 1’13?51. Alle spalle dell’elvetica l’austriaca Mirjam Puchner, seconda a 22 centesimi, e l’altra svizzera Michelle Gisin, a 30 centesimi, che si è guadagnata la seconda medaglia olimpica in carriera. Ai piedi del podio per soli 3 centesimi l’austriaca Tamara Tippler. Federica, migliore delle azzurre, si è ...