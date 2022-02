Sequestrati negli USA 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin, ecco l’accaduto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Maxi sequestro di moneta virtuale negli Stati Uniti. Come riferito da numerosi portali online nelle ultime ore, il Dipartimento di Giustizia a stelle e strisce ha messo le mani su una somma ingente di criptovalute, precisamente 3.6 miliardi di dollari, il più grande sequestro finanziario fino ad oggi mai realizzato. Bitcoin, 10/2/2022 – Computermagazine.itSi tratta nel dettaglio di una somma di denaro virtuale che era stata sottratta sei anni fa, nel 2016, da parte di un gruppo di hacker: in quell’occasione alcuni criminali della rete erano riusciti a violare l’exchange Bitfinex, con sede a Hong Kong, assicurandosi illegalmente ben 119.756 Bitcoin. All’epoca era stato un colpo del valore di circa 64 milioni di dollari, ma visto che il prezzo della criptovaluta per eccellenza è ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Maxi sequestro di moneta virtualeStati Uniti. Come riferito da numerosi portali online nelle ultime ore, il Dipartimento di Giustizia a stelle e strisce ha messo le mani su una somma ingente di criptovalute, precisamente 3.6di, il più grande sequestro finanziario fino ad oggi mai realizzato., 10/2/2022 – Computermagazine.itSi tratta nel dettaglio di una somma di denaro virtuale che era stata sottratta sei anni fa, nel 2016, da parte di un gruppo di hacker: in quell’occasione alcuni criminali della rete erano riusciti a violare l’exchange Bitfinex, con sede a Hong Kong, assicurandosi illegalmente ben 119.756. All’epoca era stato un colpo del valore di circa 64 milioni di, ma visto che il prezzo della criptovaluta per eccellenza è ...

