Senza Green pass viene cacciato dal comune di San Severo: fa irruzione con l'auto e provoca un incidente (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un uomo di 50 anni si è recato a Palazzo Celestini, sede del comune di San Severo per richiedere un certificato. Quando i vigilanti gli hanno chiesto di mostrare il Green pass si è rifiutato. Allora le guardie giurate lo hanno allontanato non prima che l'uomo riuscisse a raggiungere l'ufficio di gabinetto del sindaco. Uscendo, il 50 enne ha preso la sua auto e si è diretto nell'atrio del palazzo, scontrandosi con una Fiat Panda di proprietà comunale. Nell'impatto è crollata una parte di un' impalcatura montata per eseguire lavori di ristrutturazione. L'uomo è stato denunciato. Foto copertina da: Repubblica

