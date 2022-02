Rayo Vallecano vs Osasuna: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Rayo Vallecano cercherà di tornare a vincere quando accoglierà l’Osasuna all’Estadio de Vallecas sabato 12 febbraio. La squadra di casa è attualmente nona nella massima serie spagnola, con 31 punti in 22 partite, mentre l’Osasuna occupa la dodicesima posizione, due punti dietro i loro avversari di questo fine settimana. Il calcio di inizio di Rayo Vallecano vs Osasuna è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Rayo Vallecano vs Osasuna: a che punto sono le due squadre? Rayo Vallecano Il Rayo ha vinto nove, pareggiato quattro e perso nove delle sue 22 partite di Liga in questa stagione per raccogliere 31 punti, che lo hanno lasciato al nono posto in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilcercherà di tornare a vincere quando accoglierà l’all’Estadio de Vallecas sabato 12 febbraio. La squadra di casa è attualmente nona nella massima serie spagnola, con 31 punti in 22 partite, mentre l’occupa la dodicesima posizione, due punti dietro i loro avversari di questo fine settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha vinto nove, pareggiato quattro e perso nove delle sue 22 partite di Liga in questa stagione per raccogliere 31 punti, che lo hanno lasciato al nono posto in ...

