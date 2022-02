Putin e Macron al tavolone, a distanza di quattro metri. Il presidente francese ha rifiutato il tampone (Di venerdì 11 febbraio 2022) A Mosca spiegano che si è trattato di una soluzione obbligata per il faccia a faccia tra i due leader, dopo il rifiuto del presidente francese di sottoporsi a un tampone molecolare dopo l'arrivo a Mosca. Secondo i britannici, Macron non avrebbe voluto dare il suo Dna ai russi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 febbraio 2022) A Mosca spiegano che si è trattato di una soluzione obbligata per il faccia a faccia tra i due leader, dopo il rifiuto deldi sottoporsi a unmolecolare dopo l'arrivo a Mosca. Secondo i britannici,non avrebbe voluto dare il suo Dna ai russi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il tavolo tra Macron e Putin nell'incontro a Mosca era una soluzione trovata dopo il rifiuto del presidente frances… - SimoneAlliva : #Macron si è rifiutato di sottoporsi al tampone molecolare in occasione della sua visita a Mosca, dove ha incontrat… - ilpost : Secondo Reuters, Macron non ha voluto farsi fare un tampone dalle autorità russe per evitare che si impossessassero… - Gaiagioialiber1 : RT @ImolaOggi: Mosca, Macron rifiuta il test Covid prima dell'incontro con Putin: 'non daremo il Dna del presidente ai russi' https://t.co… - LelloPinto : Putin e #Macron seduti al tavolo con rilevante distanza per discutere dell'Ucraina. Alla domanda se era una chiara… -