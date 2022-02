Pechino 2022, super-G femminile sci alpino: oro Gut-Behrami, niente medaglie per l’Italia (Di venerdì 11 febbraio 2022) È Lara Gut-Behrami a vincere l’attesissima prova di super-G femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Pechino 2022. La svizzera conquista quindi il suo primo oro olimpico grazie ad una prova perfetta nella parte tecnica; a chiudere il podio sono Mirjam Puchner e Michelle Gisin, mentre Tamara Tippler chiude quarta per soli tre centesimi. niente da fare per Federica Brignone, in una pista non facile: qualche sbavatura sulla parte alta le fanno accumulare mezzo secondo di svantaggio rispetto alla vetta, non riuscendo a recuperare nella parte di piano, chiudendo settima. Prova opaca anche per Elena Curtoni, che paga tantissimo nella parte centrale, più tecnica: peccato, perché negli altri parziali era riuscita a fare anche meglio di Gut-Behrami; decima ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) È Lara Gut-a vincere l’attesissima prova di-Gdi scialle Olimpiadi di. La svizzera conquista quindi il suo primo oro olimpico grazie ad una prova perfetta nella parte tecnica; a chiudere il podio sono Mirjam Puchner e Michelle Gisin, mentre Tamara Tippler chiude quarta per soli tre centesimi.da fare per Federica Brignone, in una pista non facile: qualche sbavatura sulla parte alta le fanno accumulare mezzo secondo di svantaggio rispetto alla vetta, non riuscendo a recuperare nella parte di piano, chiudendo settima. Prova opaca anche per Elena Curtoni, che paga tantissimo nella parte centrale, più tecnica: peccato, perché negli altri parziali era riuscita a fare anche meglio di Gut-; decima ...

