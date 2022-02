Pechino 2022 | altri due bronzi per Italia con Ghiotto e Wierer

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Altre due medaglie di bronzo per l’. Davidesul terzo gradino del podio nel pattinaggio di velocità 10000 metri uomini. L’azzurro ha chiuso col tempo di 12’45”98 alle spalle dello svedese Nils Van der Poel che conquista l’oro ottenendo il nuovo record del mondo, 12’30”74, argento per l’olandese Patrick Roest, 12’44”59. Nono posto per Michele Malfatti che chiude col tempo di 13’01”42. Medaglia di bronzo per Dorotheanella 7,5 km sprint di biathlon ai Giochi olimpici. L’azzurra chiude col tempo di 21’21”5 alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland, oro in 20’44”3, argento alla svedese Elvira Oeberg, 21’15”2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - Gazzetta_it : Infinita Wierer, la dea del biathlon: 'Faccio quello che mi piace, niente mi condiziona' - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Davide Ghiotto guadagna il bronzo nel pattinaggio di velocità 10mila metri https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

... dalla Corea del Sud a Singapore: con le festività del Capodanno lunare esplodono i contagi in Asia Olimpiadi di, tutto quello che forse non sapete sul complicato rapporto tra il Dragone e i ...( IL MEDAGLIERE - IL CALENDARIO ) Delusione nel Super G Sfuma invece il podio per le azzurre di sci impegnate nel Super G di: a Yanqing, la gara è stata vinta dalla svizzera Lara Gut - ...Altra medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. A vincere un bronzo è stato Davide Ghiotto nella gara di pattinaggio di velocità dei 10mila metri maschili. Al National Speed ...Sabato 12 febbraio per lo sci di fondo comincia una fase dedicata alle prove a squadre. La prima ad andare in scena sarà la staffetta femminile, che assegnerà il proprio XVIII titolo olimpico. La gara ...