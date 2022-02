Orlen Cups 2022 | Jacobs vince la finale dei 60 metri in 6 49

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Marcellha vinto ladei 60dellaCup di Lodz, in Polonia. Ancora un successo per il campione olimpico, che ha chiuso con un tempo di 6,49 davanti allo statunitense Mike Rodgers (6,62) e all’italiano Ali Chituru (6.63). L'articolo ilNapolista.

Avvio di 2022 fenomenale per Marcell Jacobs: dopo aver dominato la prima gara stagionale dei 60 metri indoor di Berlino, il campione olimpico nei 100 metri si ripete anche alla Orlen Cup di Lodz (in ...L'azzurro re di Tokyo dei 100 e della 4x100 va in pista sette giorni dopo il debutto di Berlino con il crono di 6.51, e alla Orlen Cup affronta il velocista 36enne che in carriera è stato argento ...