Morte David Rossi, il pm Nastasi verrà sentito dalla procura di Genova dopo audizione in commissione di inchiesta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sarà sentito dalla procura di Genova il pm Antonino Nastasi, nell’ambito dell’inchiesta bis sulle indagini svolte dai magistrati senesi sulla Morte di David Rossi, il capo della comunicazione il capo della comunicazione di Mps precipitato dalla finestra del suo studio nel marzo 2013 a Siena. Un passaggio “dovuto” visto che il pubblico ministero è stato sentito in commissione parlamentare di inchiesta. I magistrati liguri avevano aperto una inchiesta dopo l’audizione del colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, all’epoca comandante provinciale di Siena, che nel corso dell’audizione in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Saràdiil pm Antonino, nell’ambito dell’bis sulle indagini svolte dai magistrati senesi sulladi, il capo della comunicazione il capo della comunicazione di Mps precipitatofinestra del suo studio nel marzo 2013 a Siena. Un passaggio “dovuto” visto che il pubblico ministero è statoinparlamentare di. I magistrati liguri avevano aperto unal’del colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, all’epoca comandante provinciale di Siena, che nel corso dell’in ...

