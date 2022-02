Milan, infortunio Ibrahimovic: fissata la tabella per il rientro in campo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Milan ha fissato la tabella per il recupero dall’infortunio e il rientro in campo di Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic continua il suo lavoro di recupero, nella palestra di Milanello, mentre sembrano più chiari i tempi del ritorno in campo con il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport: «Sembrava un guaio di semplice soluzione, invece il fastidio ha allungato i tempi. Ibra non ci sarà domenica contro la Sampdoria, e verrà valutato durante la prossima settimana in considerazione della trasferta di sabato 19 a Salerno. Ci sarà? Non è affatto scontato. L’impegno successivo sarà quello di domenica 27 con l’Udinese, prima che arrivi marzo e porti con sé un nuovo derby: l’andata della semifinale di Coppa Italia. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilha fissato laper il recupero dall’e ilindiZlatancontinua il suo lavoro di recupero, nella palestra diello, mentre sembrano più chiari i tempi del ritorno incon il. Come riporta La Gazzetta dello Sport: «Sembrava un guaio di semplice soluzione, invece il fastidio ha allungato i tempi. Ibra non ci sarà domenica contro la Sampdoria, e verrà valutato durante la prossima settimana in considerazione della trasferta di sabato 19 a Salerno. Ci sarà? Non è affatto scontato. L’impegno successivo sarà quello di domenica 27 con l’Udinese, prima che arrivi marzo e porti con sé un nuovo derby: l’andata della semifinale di Coppa Italia. ...

