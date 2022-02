Magistratura: le accuse sono diventate giudizi? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il rapporto tra il potere giudiziario e quello politico è compromesso, almeno agli occhi dell’opinione pubblica. Le accuse reciproche che si muovono i membri delle rispettive parti sono all’ordine del giorno. Ormai pare che l’indipendenza della Magistratura sia una strada impraticabile. A partire da Tangentopoli, proseguendo con le indagini e i procedimenti verso Berlusconi e arrivando all’accusa di sequestro di persona rivolta al leader del Carroccio, sorge il dubbio che le inchieste giudiziarie non abbiano natura penale ma politica. La pessima reputazione della Magistratura deriva dai suoi pessimi risultati L’articolo 112 della nostra Costituzione vincola il Pubblico Ministero ad intervenire nel caso di fatti qualificabili come reato. Tuttavia, negli ultimi anni, assistiamo a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il rapporto tra il potereario e quello politico è compromesso, almeno agli occhi dell’opinione pubblica. Lereciproche che si muovono i membri delle rispettive partiall’ordine del giorno. Ormai pare che l’indipendenza dellasia una strada impraticabile. A partire da Tangentopoli, proseguendo con le indagini e i procedimenti verso Berlusconi e arrivando all’accusa di sequestro di persona rivolta al leader del Carroccio, sorge il dubbio che le inchiestearie non abbiano natura penale ma politica. La pessima reputazione delladeriva dai suoi pessimi risultati L’articolo 112 della nostra Costituzione vincola il Pubblico Ministero ad intervenire nel caso di fatti qualificabili come reato. Tuttavia, negli ultimi anni, assistiamo a ...

