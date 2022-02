LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Marquez si riprende la prima posizione, cresce Espargarò (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.54 Ancora Nakagami, che ora è secondo dietro solamente a Marquez. 6.51 Nakagami! Il giapponese mette a segno la terza miglior prestazione odierna, solo 103 millesimi da Marquez. 6.49 I migliori sono tornati ai box, la pista non è nelle migliori condizioni. 6.48 Ottavo posto per Quartararo. 6.47 Intanto bene anche Dovizioso, quinto. 6.46 Marquez! Nuovo miglior tempo in 1:36.251! 6.45 Quattro ore al termine dei Test. 6.44 Ora è Gardner a spingere forte e scalza Bagnaia in settima posizione, meglio di lui anche Dovizioso. 6.43 Balzo in avanti di Alex Marquez e Jorge Martin, quarto e quinto davanti a Bagnaia. Quartararo si mantiene a ridosso della top-10. 6.41 Torna ai box OLIVEira, vedremo se il ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.54 Ancora Nakagami, che ora è secondo dietro solamente a. 6.51 Nakagami! Il giapponese mette a segno la terza miglior prestazione odierna, solo 103 millesimi da. 6.49 I migliori sono tornati ai box, la pista non è nelle migliori condizioni. 6.48 Ottavo posto per Quartararo. 6.47 Intanto bene anche Dovizioso, quinto. 6.46! Nuovo miglior tempo in 1:36.251! 6.45 Quattro ore al termine dei. 6.44 Ora è Gardner a spingere forte e scalza Bagnaia in settima, meglio di lui anche Dovizioso. 6.43 Balzo in avanti di Alexe Jorge Martin, quarto e quinto davanti a Bagnaia. Quartararo si mantiene a ridosso della top-10. 6.41 Torna ai box Oira, vedremo se il ...

