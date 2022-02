LIVE Atletica, Orlen Cup Lodz 2022 in DIRETTA: 6.51 per Jacobs in batteria! Finale alle 19.55 (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09 E’ iniziata la gara del getto del peso: Leonardo Fabbri apre con un discreto 20.57. 19.07 Ha dato la sensazione di avere margine il 27enne di Desenzano sul Garda: in Finale si può fare qualcosa di davvero speciale. Rispetto a Berlino decisamente più decontratto e sciolto nella falcata. 19.05 E in Finale ci sarà anche Ali Chituru: ottimo 6.64 per l’altro italiano. 19.04 6.51 PER Jacobs!!!! Un tempo straordinario dell’azzurro che si è anche rialzato nel Finale! Già eguagliato il tempo di Berlino. 19.03 PARTE LA GARA!!!! 19.02 Ma sta arrivando il momento di Marcell Jacobs! Entrano in scena gli atleti dei 60 metri: nessuno sembra poter insidiare il campione olimpico in batteria. 19.00 Oltre a Braz e Volkov, passa i 5.61 ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.09 E’ iniziata la gara del getto del peso: Leonardo Fabbri apre con un discreto 20.57. 19.07 Ha dato la sensazione di avere margine il 27enne di Desenzano sul Garda: insi può fare qualcosa di davvero speciale. Rispetto a Berlino decisamente più decontratto e sciolto nella falcata. 19.05 E inci sarà anche Ali Chituru: ottimo 6.64 per l’altro italiano. 19.04 6.51 PER!!!! Un tempo straordinario dell’azzurro che si è anche rialzato nel! Già eguagliato il tempo di Berlino. 19.03 PARTE LA GARA!!!! 19.02 Ma sta arrivando il momento di Marcell! Entrano in scena gli atleti dei 60 metri: nessuno sembra poter insidiare il campione olimpico in batteria. 19.00 Oltre a Braz e Volkov, passa i 5.61 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Orlen Cup Lodz 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs corre in batteria alle 19.00! Bene Dosso e Berton -… - sportli26181512 : Orlen Cup, la gara di Marcell Jacobs live su Sky Sport 24: Torna in pista Marcel Jacobs. A Lodz, in Polonia, per i… - Mizius75 : RT @SkySport: Orlen Cup, la gara di Marcell Jacobs live su Sky Sport 24 ? Live su Sky Sport 24 dalle 19.00 per le batterie e alle 19.55 la… - SkySport : Orlen Cup, la gara di Marcell Jacobs live su Sky Sport 24 ? Live su Sky Sport 24 dalle 19.00 per le batterie e alle… - MarioGiunta : ?? La Casa dello Sport ?? SkySport24 ?? 12,30 alle 19,30 ?? Assogna, Acton, Lodi, Mariani, Tommasini ?? Inviati in giro… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Atletica LIVE Atletica, Orlen Cup Lodz 2022 in DIRETTA: 6.51 per Jacobs in batteria! Finale alle 19.55 17.35 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'Orlen Cup di Lodz 2022 meeting di un giorno che si inserisce nel World Indoor Tour 2022 di atletica leggera. Gli italiani a Lodz - ...

Orlen Cup, la gara di Marcell Jacobs live su Sky Sport 24 Tutto in un'ora: alle 19 le batterie, alle 19.55 la finale . Stasera a Lodz, in Polonia, e live su Sky Sport 24 , prosegue il viaggio di Marcell Jacobs nei 60 indoor , per la prima volta da campione olimpico contro uno sprinter statunitense: Mike Rodger s. L' azzurro re di Tokyo dei 100 e ...

LIVE Atletica, Orlen Cup Lodz 2022 in DIRETTA: 6.51 per Jacobs in batteria! Finale alle 19.55 OA Sport LIVE Lodz: Jacobs 6.51 in batteria, Dosso 7.24 DIRETTA TV su SkySport24 alle 19.55 per la finale dei 60. La sprinter azzurra vince la batteria a 5 centesimi dal record italiano (in aggiornamento) Lodz, Polonia. In corso la Orlen Cup: alle 19 ...

LIVE Lodz: Jacobs in batteria alle 19, Dosso 7.24 Lodz, Polonia. In corso la Orlen Cup: alle 19 batteria dei 60 metri con il campione olimpico Marcell Jacobs e con l'altro sprinter azzurro Chituru Ali. Diretta tv su SkySport24 per batteria e finale.

17.35 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdell'Orlen Cup di Lodz 2022 meeting di un giorno che si inserisce nel World Indoor Tour 2022 dileggera. Gli italiani a Lodz - ...Tutto in un'ora: alle 19 le batterie, alle 19.55 la finale . Stasera a Lodz, in Polonia, esu Sky Sport 24 , prosegue il viaggio di Marcell Jacobs nei 60 indoor , per la prima volta da campione olimpico contro uno sprinter statunitense: Mike Rodger s. L' azzurro re di Tokyo dei 100 e ...DIRETTA TV su SkySport24 alle 19.55 per la finale dei 60. La sprinter azzurra vince la batteria a 5 centesimi dal record italiano (in aggiornamento) Lodz, Polonia. In corso la Orlen Cup: alle 19 ...Lodz, Polonia. In corso la Orlen Cup: alle 19 batteria dei 60 metri con il campione olimpico Marcell Jacobs e con l'altro sprinter azzurro Chituru Ali. Diretta tv su SkySport24 per batteria e finale.