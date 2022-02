Lione-Nizza: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nonostante abbia perso la prima partita di Ligue 1 del 2022 lo scorso fine settimana, 2-0 in casa del Monaco, il Lione ha ancora l’opportunità di estendere la sua serie di imbattibilità al Groupama Stadium a sei partite consecutive in tutte le competizioni, ospitando il Nizza sabato 12 febbraio. I Les Gones sono ottavi in classifica in questo fine settimana con 34 punti, tre dietro a un posto europeo la prossima stagione, mentre il Nizza è passato alle semifinali della Coupe de France mercoledì, battendo il Marsiglia 4-1. Il calcio di inizio di Lione-Nizza è previsto alle 21 Prepartita Lione-Nizza: a che punto sono le due squadre? Lione Uno scarso inizio di 45 minuti allo Stade Louis II sabato scorso è stato tutto ciò che è servito a Peter ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nonostante abbia perso la prima partita di Ligue 1 del 2022 lo scorso fine settimana, 2-0 in casa del Monaco, ilha ancora l’opportunità di estendere la sua serie di imbattibilità al Groupama Stadium a sei partite consecutive in tutte le competizioni, ospitando ilsabato 12 febbraio. I Les Gones sono ottavi in classifica in questo fine settimana con 34 punti, tre dietro a un posto europeo la prossima stagione, mentre ilè passato alle semifinali della Coupe de France mercoledì, battendo il Marsiglia 4-1. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Uno scarso inizio di 45 minuti allo Stade Louis II sabato scorso è stato tutto ciò che è servito a Peter ...

