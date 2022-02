Lazio-Bologna, Luis Alberto: “Vogliamo sfruttare la sfida Atalanta-Juventus” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Sarà una gara difficile, come dimostra la loro vittoria dell’andata. Ma soprattutto è importante perché ci sono tre punti in palio fondamentali per provare ad avvicinare la zona Champions, visto lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus”. Lo ha detto il centrocampista della Lazio, Luis Alberto nel match program ufficiale della sfida di domani contro il Bologna all’Olimpico. Ritorno da ex per Sinisa Mihajlovic, specialista dei calci piazzati come lo spagnolo: “L’ho visto giocare poco – ammette – ma ha sempre avuto un piede speciale, migliore del mio. Tutti i laziali hanno un bel ricordo di Sinisa e lui ha un bel ricordo dell’esperienza in biancoceleste. Ha un carattere forte, è una grande persona, che ha saputo reagire e sconfiggere la leucemia”. Due i gol in ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Sarà una gara difficile, come dimostra la loro vittoria dell’andata. Ma soprattutto è importante perché ci sono tre punti in palio fondamentali per provare ad avvicinare la zona Champions, visto lo scontro diretto tra”. Lo ha detto il centrocampista dellanel match program ufficiale delladi domani contro ilall’Olimpico. Ritorno da ex per Sinisa Mihajlovic, specialista dei calci piazzati come lo spagnolo: “L’ho visto giocare poco – ammette – ma ha sempre avuto un piede speciale, migliore del mio. Tutti i laziali hanno un bel ricordo di Sinisa e lui ha un bel ricordo dell’esperienza in biancoceleste. Ha un carattere forte, è una grande persona, che ha saputo reagire e sconfiggere la leucemia”. Due i gol in ...

