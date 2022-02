'Invasione russa dell'Ucraina imminente'. La situazione sembra precipitare, Usa e altri paesi rimpatriano i loro cittadini (Di venerdì 11 febbraio 2022) Biden invita gli americani a lasciare il paese, lo stesso hanno fatto il Giappone, Corea del sud e GB. Secondo il segretario di Stato Blinken Invasione anche durante le Olimpiadi di Pechino Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Biden invita gli americani a lasciare il paese, lo stesso hanno fatto il Giappone, Corea del sud e GB. Secondo il segretario di Stato Blinkenanche durante le Olimpiadi di Pechino

