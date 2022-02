Il tentativo di phishing spacciandosi per il comandante generale dei Carabinieri Teo Luzi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un truffa di cui esiste una versione digitale, inviata via mail, e una cartacea sotto forma di volantino. Ma l’obiettivo, in entrambi i casi, è lo stesso: raggirare le vittime paventando l’apertura di un’inchiesta per vari reati: dalla pedofilia alla pedopornografia, fino ad arrivare all’esibizionismo. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di cittadini che, allarmati per quanto ricevuto, hanno contattato le forze dell’ordine. Ma la mail che “porta” la firma in calce del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi è un falso: si tratta di un tentativo di phishing. LEGGI ANCHE > Se ricevete su Whatsapp il messaggio sui “500 euro a chi si vaccina”, cancellatelo: è phishing «Sono il sig. Teo Luzi, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un truffa di cui esiste una versione digitale, inviata via mail, e una cartacea sotto forma di volantino. Ma l’obiettivo, in entrambi i casi, è lo stesso: raggirare le vittime paventando l’apertura di un’inchiesta per vari reati: dalla pedofilia alla pedopornografia, fino ad arrivare all’esibizionismo. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di cittadini che, allarmati per quanto ricevuto, hanno contattato le forze dell’ordine. Ma la mail che “porta” la firma in calce deldell’Arma deiTeoè un falso: si tratta di undi. LEGGI ANCHE > Se ricevete su Whatsapp il messaggio sui “500 euro a chi si vaccina”, cancellatelo: è«Sono il sig. Teo, ...

tecnoandroidit : UniCredit: nuova truffa shock, ecco il tentativo di phishing che svuota i conti - Non è una novità ma ovviamente t… - tecnoandroidit : Postepay: arrivano le truffa, il nuovo tentativo di phishing svuota i conti - Prima di cominciare, sarebbe opportu… - TuttoAndroid : Fate attenzione a questo annuncio: non è un concorso Iliad ma una truffa - RobertaBruzzone : RT @chilhavistorai3: 'Hai commesso un reato guardando video di carattere pedopornografico': Attenzione a mail come questa intestate all'Eur… - ghiacciosottile : RT @IntesaSP_Help: @ghiacciosottile Ciao, il messaggio che hai ricevuto non proviene dalla nostra banca, è un tentativo di phishing. In que… -