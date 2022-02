Il Tempo: dopo la Roma, i Friedkin vogliono acquistare anche il Cannes (Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo quanto scrive Il Tempo, Dan Friedkin non intende limitarsi alla proprietà della Roma, ma starebbe pensando di acquistare anche il Cannes, storico club francese oggi terzo del girone National 3, quinta serie transalpina. La trattativa sarebbe addirittura in fase avanzata. “Stando alle informazioni raccolte da Il Tempo, l’offerta di Friedkin sarebbe considerata al momento la migliore tra quelle presentate e nelle prossime settimane l’affare potrebbe essere finalizzato”. Dietro il desiderio di lanciarsi in questa nuova avventura non ci sarebbero interessi calcistici ma immobiliari. “A differenza della Roma, in questo caso il vero business avrebbe poco a che fare con obiettivi sportivi. L’Association Sportive de ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo quanto scrive Il, Dannon intende limitarsi alla proprietà della, ma starebbe pensando diil, storico club francese oggi terzo del girone National 3, quinta serie transalpina. La trattativa sarebbe addirittura in fase avanzata. “Stando alle informazioni raccolte da Il, l’offerta disarebbe considerata al momento la migliore tra quelle presentate e nelle prossime settimane l’affare potrebbe essere finalizzato”. Dietro il desiderio di lanciarsi in questa nuova avventura non ci sarebbero interessi calcistici ma immobiliari. “A differenza della, in questo caso il vero business avrebbe poco a che fare con obiettivi sportivi. L’Association Sportive de ...

Advertising

mariocalabresi : Dopo che @lorenzojova a #Sanremo2022 ha fatto conoscere a milioni di italiani la poesia #Bellomondo di Mariangela G… - forumJuventus : Allegri post #JuveSassuolo: 'Bel secondo tempo, nel primo dopo il vantaggio ci siamo addormentati. Contento degli a… - Quirinale : #Mattarella: Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. É anc… - Mery0265160193 : RT @ItalianArmy_fam: + **Hobi in un commento al feed di un Army ha detto che ha fatto questo video il giorno del servizio pubblicitario per… - chiaraaaab : non vedo l'ora arrivi quel giorno per due motivi: finalmente chiuderò questo capitolo e potrò dedicarmi a me stessa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempo dopo Azioni Banco BPM non fanno prezzo! Rumors OPA Unicredit La ripresa del risiko bancario era nell'aria da tempo. Dopo il fallimento dell'operazione Monte dei Paschi (voluta principalmente dalla politica più che dalla finanza), le mosse di Unicredit erano ...

Giustizia. Draghi vuol chiudere sul Csm. Porte girevoli , veti di 5s, Lega e Fi Se tutto filerà liscio, dopo il Cdm, le proposte diverranno emendamenti del governo al disegno di ... Sul primo punto, l'intento è di modificare la legge in tempo per le elezioni del nuovo Consiglio (...

Calcio: Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina 1-1 dopo primo tempo Il Dubbio La pazza Fiorentina irrompe nel salotto buono della Coppa Italia. Ma ora c'è l'odiato Vlahovic Gasp ha un solo nemico di questi tempi: la sfortuna. Dopo Zapata e Ilic rischia di perdere anche Palomino, uscito zoppicante dal campo. E solo se ritrova il Muriel dell’anno scorso può ...

Juventus-Sassuolo, vittoria nel segno di DV7. Si va in semifinale E alla metà del primo tempo la squadra di Dionisi trova un meritato pareggio con Traorè, che dopo uno scambio con Scamacca entra in area e sfodera un tiro a giro che non lascia scampo al portiere ...

La ripresa del risiko bancario era nell'aria dail fallimento dell'operazione Monte dei Paschi (voluta principalmente dalla politica più che dalla finanza), le mosse di Unicredit erano ...Se tutto filerà liscio,il Cdm, le proposte diverranno emendamenti del governo al disegno di ... Sul primo punto, l'intento è di modificare la legge inper le elezioni del nuovo Consiglio (...Gasp ha un solo nemico di questi tempi: la sfortuna. Dopo Zapata e Ilic rischia di perdere anche Palomino, uscito zoppicante dal campo. E solo se ritrova il Muriel dell’anno scorso può ...E alla metà del primo tempo la squadra di Dionisi trova un meritato pareggio con Traorè, che dopo uno scambio con Scamacca entra in area e sfodera un tiro a giro che non lascia scampo al portiere ...