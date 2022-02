Grillo a Conte: "Almeno iscriviti al M5s". La battuta rivela l'ennesima rogna giudiziaria (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Almeno iscriviti al M5s". Beppe Grillo prima di andarsene dal ristorante fulmina Giuseppe Conte. La battuta rivela anche un punto del reclamo contro lo statuto del M5s sub judice a Napoli. L'ingresso ufficiale di Conte nel Movimento è avvenuto nel luglio 2021: in quel periodo le iscrizioni erano state sospese (per permettere la migrazione degli iscritti da Rousseau a SkyVote). L'ex premier ottenne una deroga ad personam da Vito Crimi, eccezione che viene Contestata. Alla battuta di Grillo Conte in imbarazzo risponde: "Sì sono in coda". Scene dalla Pariolina, uno dei pochi ristoranti dove si può mangiare fino a tarda notte. E dove si sono dati appuntamento l'ex premier e il Garante grillino ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) "al M5s". Beppeprima di andarsene dal ristorante fulmina Giuseppe. Laanche un punto del reclamo contro lo statuto del M5s sub judice a Napoli. L'ingresso ufficiale dinel Movimento è avvenuto nel luglio 2021: in quel periodo le iscrizioni erano state sospese (per permettere la migrazione degli iscritti da Rousseau a SkyVote). L'ex premier ottenne una deroga ad personam da Vito Crimi, eccezione che vienestata. Alladiin imbarazzo risponde: "Sì sono in coda". Scene dalla Pariolina, uno dei pochi ristoranti dove si può mangiare fino a tarda notte. E dove si sono dati appuntamento l'ex premier e il Garante grillino ...

Advertising

ItaliaViva : Ci sono magistrati e magistrati: i PM di Roma e Milano che indagano su Grillo o su vicende vicine a Conte non hanno… - petergomezblog : Grillo vede Conte e gli avvocati per due ore: “Ripristinato il sistema immunitario del M5s”. Istanza per chiedere r… - ilriformista : Di Conte si potrebbero dire molte cose. Mi limito a quelle che contestiamo nel ricorso: si è iscritto al M5s in un… - ignazio_mereu : per quanto di orrido ha fatto grillo dopo Conte 2, per come la vedo io, nn avrebbe nemmeno più il diritto di parola. - La_manina__ : RT @NatangeloM: Ecco 'il gioco del Conte', pubblicato da Il Fatto Quotidiano mercoledì 9 febbraio. Per leggerlo più comodamente ne trovate… -