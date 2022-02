Governo: ok Cdm a Programma statistico nazionale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha deliberato l'approvazione del Programma statistico nazionale (PSN) e degli altri atti di Programmazione della statistica ufficiale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322. Il PSN, predisposto dall'ISTAT, stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura seguita per la sua approvazione". Lo si legge nella nota diramata al termine del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha deliberato l'approvazione del(PSN) e degli altri atti dizione della statistica ufficiale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322. Il PSN, predisposto dall'ISTAT, stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura seguita per la sua approvazione". Lo si legge nella nota diramata al termine del Cdm.

