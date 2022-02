Giustizia, cambia il Csm e stop porte girevoli per i magistrati. Cartabia: «È per i cittadini» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vietato esercitare contemporaneamente le funzioni giurisdizionali e incarichi elettivi. E sarà anche vietato ai magistrati candidarsi nelle regioni in cui, nei tre anni precedenti alle elezioni, abbiano esercitato la funzione di giudice o pm Leggi su corriere (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vietato esercitare contemporaneamente le funzioni giurisdizionali e incarichi elettivi. E sarà anche vietato aicandidarsi nelle regioni in cui, nei tre anni precedenti alle elezioni, abbiano esercitato la funzione di giudice o pm

