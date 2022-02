Esselunga sperimenterà la “tuta robot” per i propri dipendenti (Di venerdì 11 febbraio 2022) La grande catena di supermercati doterà i propri dipendenti di esoscheletri. Meno sforzo e più produttività, questo è l’obiettivo principale. Esselunga sperimenterà l’utilizzo di “un’innovativa soluzione di robotica indossabile” – una sorta di “tuta robot” – per i propri dipendenti. L’obiettivo del progetto – portato avanti da Comau, società italiana specializzata nell’automazione industriale, e da Iuvo, spin off dell’università Sant’Anna di Pisa – è “migliorare l’ergonomia degli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi”. “Sosterrà i muscoli della schiena, creando così benefici a breve e lungo termine” L’esoscheletro sosterrà i muscoli della schiena, che solitamente vengono stimolati durante le attività di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) La grande catena di supermercati doterà idi esoscheletri. Meno sforzo e più produttività, questo è l’obiettivo principale.l’utilizzo di “un’innovativa soluzione diica indossabile” – una sorta di “” – per i. L’obiettivo del progetto – portato avanti da Comau, società italiana specializzata nell’automazione industriale, e da Iuvo, spin off dell’università Sant’Anna di Pisa – è “migliorare l’ergonomia degli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi”. “Sosterrà i muscoli della schiena, creando così benefici a breve e lungo termine” L’esoscheletro sosterrà i muscoli della schiena, che solitamente vengono stimolati durante le attività di ...

