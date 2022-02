Dramma in una scuola: usano uno spray tossico e finiscono in ospedale. Il preoccupante bilancio degli studenti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tragedia adolescenziale accaduto in una scuola, per colpa di un gioco molti alunni ricoverati con prognosi riservata. Un vero e proprio Dramma. A volte non si comprende la parola divertimento.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tragedia adolescenziale accaduto in una, per colpa di un gioco molti alunni ricoverati con prognosi riservata. Un vero e proprio. A volte non si comprende la parola divertimento.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

matteosalvinimi : A #Milano raffiche di #vento così forti da far oscillare i palazzi. Castello Sforzesco, parchi e strade chiusi. Una… - CB_Ignoranza : Il cancro è la battaglia di chi sopporta il dolore della chemioterapia, ed il dramma interiore di convivere con la… - osarieme4 : E anche Calma che tende ad isolarsi. Non è tutto bianco o nero. Sugli agrumi hanno riso perché sorpresi, ma anche l… - Noe_nici : È bastato vedere una bambina che le indossasse per rivivere il dramma delle calze rosse #molto90 - luigiferraiuolo : RT @Fondazione_Inda: Da Siracusa a New York. Emilio Lumastro, allievo del secondo anno dell’Accademia d’arte del Dramma Antico è stato invi… -