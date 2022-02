Di Battista ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Di Maio e la sua claque sembrano i forzisti quando occuparono il tribunale di Milano” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alessandro Di Battista durissimo con l’ex compagno Luigi Di Maio. Quelle dichiarazioni rilasciate dall’ex capo politico dei Cinque stelle subito dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale in cui parlava di “leadership che hanno fallito” e della necessità di “aprire una riflessione politica interna”, non gli sono proprio andate giù. “È evidente che erano indirizzate a Conte, con tutta quella claque dietro. Mi sembravano, ora si incazzeranno, ma non me ne frega niente, mi sembravano i forzisti che occuparono il tribunale di Milano, per protestare”, ha detto Di Battista, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul Nove, rievocando l’11 marzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alessandro Didurissimo con l’ex compagno Luigi Di. Quelle dichiarazioni rilasciate dall’ex capo politico dei Cinque stelle subito dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale in cui parlava di “leadership che hanno fallito” e della necessità di “aprire una riflessione politica interna”, non gli sono proprio andate giù. “È evidente che erano indirizzate a Conte, con tutta quelladietro. Mi sembravano, ora si incazzeranno, ma non me ne frega niente, mi sembravano icheildi, per protestare”, ha detto Di, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul, rievocando l’11 marzo ...

