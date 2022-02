Covid-19, ancora tanti morti. Brusaferro: Omicron 99,1% di diffusione. Rischio reinfezione (Di venerdì 11 febbraio 2022) ancora in calo la curva epidemica in Italia ma il numero di vittime è sempre alto. Per il quarto giorno consecutivo anche le ospedalizzazioni registrano un segno meno: scende il numero dei ricoveri sia nelle terapie intensive, sia nei reparti ordinari. Intanto, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha evidenziato che "con Variante Omicron si conferma un fenomeno di possibilità di reinfezione". "I dati evidenziano come la Omicron abbia la quasi totale circolazione nel Paese, pari al 99,1%", ha detto. Dall'odierno bollettino sull'emergenza coronavirus del ministero della Salute, emerge che sono 67.152 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 75.861) e 334 i decessi (ieri 325) registrati in Italia nelle ultime 24 ore.Dall'inizio dell'epidemia sono ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 febbraio 2022)in calo la curva epidemica in Italia ma il numero di vittime è sempre alto. Per il quarto giorno consecutivo anche le ospedalizzazioni registrano un segno meno: scende il numero dei ricoveri sia nelle terapie intensive, sia nei reparti ordinari. Intanto, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio, ha evidenziato che "con Variantesi conferma un fenomeno di possibilità di". "I dati evidenziano come laabbia la quasi totale circolazione nel Paese, pari al 99,1%", ha detto. Dall'odierno bollettino sull'emergenza coronavirus del ministero della Salute, emerge che sono 67.152 i nuovi casi di positività al-19 (ieri 75.861) e 334 i decessi (ieri 325) registrati in Italia nelle ultime 24 ore.Dall'inizio dell'epidemia sono ...

Advertising

GiovaQuez : Ministro della Salute francese, Veran: 'E' troppo presto considerare il Covid endemico, siamo ancora in pandemia. A… - Agenzia_Ansa : Questa settimana cala a 0,89 il valore dell'indice di trasmissibilità Rt, stabilizzandosi sotto la soglia di allert… - Corriere : «Siamo bloccati in un ossimoro: detestiamo la pandemia e ne vogliamo ancora. I media tornano sul Covid perché noi n… - annoupanoux : RT @GuidoCrosetto: Sono molto pessimista sul futuro prossimo, molto. Avremmo bisogno di una tregua sociale e politica tra tutti. Come dopo… - CriCristinaCri : RT @antonellaviol17: Ho cercato i dati. Negli USA nel 2020 e 2021 ci sono stati 2 decessi per fulmini nella fascia di età 0-18. Negli stess… -