Contagi oggi | i dati sul Covid-19 aggiornati all’11 febbraio

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - LiciaRonzulli : TORNIAMO LIBERI! ?? Una #primavera in anticipo, non solo per le belle giornate, ma perché da oggi non è più obblig… - infoitinterno : Covid oggi, il bollettino dell'Emilia Romagna 11 febbraio 2022, dati e contagi - il Resto del Carlino - infoitinterno : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 11 febbraio : 5.371 contagi, 42 morti di cui 14 a Bologna - infoitinterno : Covid oggi Emilia, 5.371 contagi e 42 morti: bollettino 11 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi oggi

I dati della Regione: - 1 terapie intensive, - 2 ricoveri Sono 2.055 i nuoviregistrati, 11 febbraio, in Calabria secondo il bollettino sull'emergenza Covid - 19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Registrati 8 morti, per un totale di 1.987 ...I dati della Regione Sono 1.436 i nuovida Coronavirus, 11 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti per un totale di 4.622 decessi da ...In Italia i contagi da Covid-19 diminuiscono, in Calabria aumentano. Come evidenziato ieri nel monitoraggio della fondazione Gimbe, sono solo tre le regioni in cui la curva epidemiologica non si è ...Nuova flessione della curva dei contagi Covid in Veneto, sono 6.223 i nuovi positivi in 24 ore. Le vittime sono 26, una in meno di ieri, per un totale di 13.506 decessi dall'inizio dell'epidemia. Sale ...