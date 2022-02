Concorso a cattedra ordinario secondaria (utile anche per STEM), il corso Orizzonte Scuola per prova scritta e orale. Aggiunte nuove simulazioni. Con simulatore EDISES per la prova scritta. Solo 150 EURO (Di venerdì 11 febbraio 2022) In attesa del Decreto di aggiornamento del bando corso di preparazione con più di 120 ore di Video lezioni, dispense, simulatore prova scritta ed esempi di prova orale. Inseriti esempi di prova orale per le seguenti classi di Concorso: A09, A012, A013, A014, A021, A041, AD24, AD25. Scopri tutte le classi di Concorso inserite e il programma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 febbraio 2022) In attesa del Decreto di aggiornamento del bandodi preparazione con più di 120 ore di Video lezioni, dispense,ed esempi di. Inseriti esempi diper le seguenti classi di: A09, A012, A013, A014, A021, A041, AD24, AD25. Scopri tutte le classi diinserite e il programma. L'articolo .

Advertising

albert_jura : @ramella_sociol Tizio ha guadagnato la cattedra solo perché nella commissione giudicatrice c’era Menego, allievo de… - oiramdivito : In questo emozionante dibattito sull'uso dello schwa in un bando di concorso mi pare che, come al solito, si sottov… - Gianna47428351 : qualcuno si faccia spiegare come ha vinto il concorso a cattedra - zazoomblog : Concorso a cattedra ordinario secondaria (utile anche per STEM) il corso Orizzonte Scuola per prova scritta e orale… - orizzontescuola : Concorso a cattedra ordinario secondaria (utile anche per STEM), il corso Orizzonte Scuola per prova scritta e oral… -