Chico Forti | perché è in carcere in Florida e non può tornare in Italia

La storia di Chico Forti è dolce amara. Ha un inizio fatto di successi, un'escalation tra sport e produzioni che lo portano a essere un nome noto nell'ambiente. Ma questa scalata si è interrotta bruscamente a seguito di un evento delittuoso per cui Forti, all'anagrafe Enrico, è stato condannato all'ergastolo, senza possibilità di liberazione condizionale. Da allora sono passati 22 anni e Forti si è da sempre professato innocente. E in tanti in questo arco di tempo lo hanno sostenuto. Tra gli ultimi Andrea Bocelli: il tenore ha pubblicato su Instagram un post in cui racconta di essere andato a trovarlo nel carcere Dade Correctional Institution di Florida City e ha espresso parole di vicinanza e sostegno.

