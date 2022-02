Ascolti tv 10 febbraio 2022 | dopo Sanremo torna Argentero che batte la Juventus

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 11 febbraio 2022)tv: la fiction di Rai1 non ha rivali. Poi Canale5 e Rai3lo tsunamisu Rai1 riDoc – Nelle tue mani 2 con il 28,9% e 6,344 milioni di contatti. L’ultima puntata della fiction con Lucain onda il 27 gennaio aveva portato a casa il 28,5% e 6,4 milioni. Medaglia d’argento per la partita di Coppa Italia trae Sassuolo su Canale5 che ha registrato il 20,2% di share con 5,027 milioni di tifosi collegati. Il giorno prima Milan-Lazio aveva raccolto il 19,38% e 4,6 milioni, mentre martedì Roma-Inter il 20,4% e 4,9 milioni. Terza piazza per il documentario Caterina Caselli – Una vita, cento vite su Rai3 con il 5,7% e 1,165 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva fatto il 2,17% e 570 mila con il film Dramma della ...