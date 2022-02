(Di venerdì 11 febbraio 2022) IntervieneSono passati alcuni mesi ormai da quandohanno messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. Come sappiamo a oggi entrambi i cantanti si sono rifatti una vita, e mentre l’artista partenopeo è appena diventato padre per la quinta volta,prosegue la sua relazione con Livio L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Anna Tatangelo difende LDA, figlio del suo ex Gigi D’Alessio, con Anna Pettinelli (VIDEO) #Amici21 - VelvetMagIta : Tutti gli ospiti di #MichelleImpossible: da Anna Tatangelo a Eros Ramazzotti #VelvetMag #Velvet - infoitcultura : Anna Tatangelo rifatta, le foto prima e dopo la chirurgia | Cambiata totalmente - infoitcultura : Anna Tatangelo, la cantante si sbottona e succede l'impensabile: fan a bocca aperta - infoitcultura : Anna Tatangelo, la giacca si apre: l’occhio cade proprio lì (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Da All Together Now torneranno, Rita Pavone e J - Ax , con i quali condivide da qualche anno l'esperienza nel talent show. Ci saranno anche personaggi che ci faranno fare qualche ...La famosa conduttrice televisiva italianaha conquistato tutta Italia con un post senza precedenti: vediamolo insieme... L'ex moglie del noto cantante Gigi D'Alessio è semplicemente divina nel suo ultimo IG post: è impossibile ...Per tanto tempo si è parlato di un nuovo programma per Michelle Hunziker, un one woman show. Eppure, tra il dire e il fare ne è passato di tempo. Ma finalmente il sogno nel cassetto della ...Che Anna Tatangelo sia molto legata a Luca D’Alessio è cosa ormai nota. L’ex compagna di Gigi D’Alessio con il figlio piccolo pare proprio che avesse un legame speciale. Lo dimostrano diversi gesti di ...